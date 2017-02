El ministro del Interior, Eduardo Bonomi recriminó ayer a los gobiernos de los partidos blancos y colorados de no hacer “casi nada cuando el problema de las barras bravas se instalaba en el país.” Anunció, que actualmente “está en disputa” la jefatura de la barra de Peñarol para el tráfico de drogas, la venta de entradas y la obtención de otros beneficios. El secretario de Estado recriminó a los dirigentes del fútbol uruguayo por negar los beneficios que recibían los barras bravas.

En cuanto a la situación de Peñarol, Bonomi informó que el control de la barra brava de este equipo, “tiene un fundamento económico ya que se basa en la venta de drogas en la tribuna, la comercialización de entradas y hasta participación en venta de jugadores”, dijo Bonomi.

Explicó el mecanismo de funcionamiento interno de esta barra brava, asegurando que existen “cerca de 50 lugartenientes que manejan el negocio y tienen cerca de 400 soldados.”

Mencionó que hay un ritual de ingreso a la barra y hasta el “compromiso de enfrentarse a otras barras y la Policía.”

En su intervención en el Parlamento, al ser interpelado –por octava vez en lo que va de su gestión- dijo que las personas que custodian a los cabecillas tienen por apodo: “los perros”. Agregó que muchas personas ingresan a la barra brava con la finalidad de escalar dentro de esta organización para obtener beneficios.

El ministro señaló que el propio dirigente de Peñarol, Jorge Barrera reconoció públicamente que la actual política de Peñarol es “cero entrada” pero que antes se facilitaba el acceso.

La de ayer fue la octava vez que Eduardo Bonomi, en calidad de ministro del Interior, es interpelado por la oposición. El motivo de la comparecencia fue la violencia en el deporte. Sin embargo el debate fue más allá, y abarcó cuestiones generales de la inseguridad ciudadana.

El inicio de la interpelación estaba previsto para las 10 horas, pero su inicio estuvo en riesgo ya que la propia oposición, que había convocado a Bonomi sobre fin del año pasado, ayer no tenía los legisladores suficientes para hacer quórum. La diputada del Frente Amplio, Berta Sanseverino informó que “de los 44 diputados del Partido Colorado y el Partido Nacional están en sesión 20 diputados”. A lo que agregó: “Cero convicción”.

La solicitud de interpelación fue aprobada en diciembre del año pasado pero su decisión quedó pospuesta para el mes de febrero. El propio Bonomi, anunció sobre fin de año que estaba dispuesto a comparecer inmediatamente al Parlamento para explicar el procedimiento policial implementado en lo que fue la previa al partido clásico del mes de noviembre que finalmente no llegó a disputarse por incidentes en la tribuna Ámsterdam.

No obstante, la oposición resolvió que la convocatoria al ministro del Interior no se remitiera exclusivamente a estos hechos de violencia en el deporte sino abordar otras temáticas genéricas de la seguridad ciudadana. En tal caso, Bonomi decidió no concurrir inmediatamente, ya que lo había hecho a fines de octubre, cuando el senador Pedro Bordaberry lo había convocado.

Esta vez el miembro interpelante fue el también colorado, Germán Cardoso. Ayer por la mañana, el ministro Bonomi concurrió acompañado por el subsecretario Jorge Vázquez, el Director de la Policía Nacional, Mario Layera y el Director General de Secretaría, Charles Carrera. Para que los asesores del ministro pudieran participar de la interpelación debió de ponerse a votación de la Cámara de Representantes, que fue aprobada por una decisión dividida.

Con respecto a la violencia en el deporte, Bonomi señaló que desde comienzos del siglo XX debieron de suspenderse partidos de fútbol por incidentes, y que a lo largo de esos 100 años se produjeron varias muertes en partidos en que jugaba la selección uruguaya como en el campeonato local.

Incluso, más acá en el tiempo, el ministro exhibió un recorte de prensa que data de 1992, donde el actual senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, protagonizó un episodio de violencia a la salida del estadio Centenario, por agredir a un policía. Este hecho llevó a que permaneciera demorado en la seccional novena por 20 minutos. En ese momento, su padre, Lacalle Herrera era Presidente de la República.

Caída de casos de homicidios próximo al 10%

Sobre la situación de seguridad en general, el ministro Bonomi informó que en 2016, los homicidios tuvieron una caída muy pronunciada de 9,6 % en Uruguay y de 15,6 % en Montevideo”.

En este proceso, dijo que “la rapiña bajó en todo el país un 3,7% durante 2016″. Según el ministro, la tendencia de crecimiento promedio acumulado desde 1985 fue de del 10 % y, en 2016, no sólo dejó de crecer, sino que bajó”.

“Esto no es fruto de una acción puntual de la policía que tuvo un resultado inesperado, no hay improvisación”, sostuvo.

Explicó que “la distribución de los delitos en Uruguay no es homogénea en el territorio nacional”. Detalló que “en 2016, el 94,7 % de las rapiñas se concentraron en el área metropolitana”. El año pasado, en Montevideo ocurrieron 80,3 %, en Canelones 13,2 % y en San José el 1,2 %.

El ministro señaló que es “la primera vez en 8 años que desciende la curva de concentración de los homicidios en la capital” ministro Bonomi.

Expresó que el momento de mayor crecimiento de homicidios en el país, fue el período 1990-1994 con un aumento de un 27%.

Reafirmó que al final del período, en 2020, los índices de rapiñas serán menores a cuando inició esta administración en 2015.

“Hoy estamos en condiciones de empezar a tener resultados”, señaló. Dijo que a nivel regional, Uruguay es el país con menor tasa de homicidio.

En su intervención hizo referencia al nuevo modelo de patrullaje: Personal de Alta Dedicación Operativa (PADO).

Explicó que con este sistema el ministerio tiene 1000 policías que cambian su horario de ocho horas, de acuerdo con los requerimientos. Aseguró que con estos cambios en la operativa llevaron a disminuir el número de rapiñas. Dio cifras para Montevideo (descenso del 4,7%) y Canelones (baja del 4,3%), comparando 2016 con 2015.

14 acciones de fortalecimiento

Durante la interpelación, el ministro del Interior Eduardo Bonomi, enumeró ayer 14 acciones para fortalecer el compromiso con la seguridad pública.

Entre ellas se destaca una mejora de la capacidad de la atención y registro de las denuncias en las seccionales policiales, con la incorporación en noviembre del 2016 más de 200 de becarios que liberarán de trabajo administrativo a policías que pasaron a fortalecer el patrullaje en la ciudad de Montevideo

Informó de la capacitación de las comisarías de la Jefatura de Policía de Montevideo, en el modelo de policiamiento orientado a la solución de problemas. Fortalecimiento de las Jefaturas de Policía del Interior con el desarrollo del Grupo de Reserva Táctico, capacitado y supervisado por la Dirección Nacional Guardia Republicana, yla Oficina de Información Táctica supervisada y capacitada por la Unidad de Análisis Criminal de la Dirección Nacional de la Policía. Extensión del Sistema de Comunicaciones Tetras a las Jefatura del Interior.

El fortalecimiento de la atención de la violencia doméstica y de género, extensión de tobilleras electrónicas y cursos de capacitación a nivel nacional.

Fortalecimiento de la videovigilancia a nivel nacional, ampliando las áreas de coberturas. Implementación del apoyo de la vigilancia aérea a las operaciones policiales de todas las unidades ejecutivas.

Fortalecimiento de los controles en rutas nacionales, con el fin de prevenir y controlar los accidentes de tránsito, el transporte de drogas prohibidas, armas, circulación de requeridos y demás conductas criminales.

Desmentidos

Una de las 45 preguntas que le realizara ayer el diputado interpelante Germán Cardoso al ministro Eduardo Bonomi, fue si tenía conocimiento que el policía, que asesinara a su expareja, Valeria Sosa, se había desempeñado como custodia del senador José Mujica, cuando el líder del MPP ejercía la Presidencia de la República. El ministro Eduardo Bonomi desmintió esta versión, y aclaró que no fue chofer de Mujica y que trabajó en la guardia de los edificios de Presidencia.

Incluso precisó que cuando se le preguntó por la carrera de esta persona, respondió que enviará su historia laboral. El director general de Secrearía Charles Carrera intervino también para expresar su malestar con las informaciones equivocadas que ha manejado el miembro inerpelante. Puso comoejemplo errores en la cifra de aumento del Presupuesto del Ministerio del Interior. Además, cuestionó el contenido de algunas preguntas que a su juicio resultaban confusas vinculadas con contratos policiales.

Denuncia penal

Uno de los momentos de mayor tensión sobrevino cuando el diputado interpelante, Germán Cardoso, dijo tener la “certeza” de que su celular y mails están intervenidos por el Ministerio del Interior. La grave denuncia causó un verdadero revuelo en la Cámara.

El propio ministro del Interior intervino para afirmar que “si es cierto, yo creo que no, está obligado a hacer la denuncia, no al Ministerio del Interior sino a la justicia penal”. En la justicia, agregó Bonomi, “nos pueden decir a nosotros quien intervino”. “Yo no lo creo, no tiene ningún celular ni mail intervenido por lo menos por el Ministerio del Interior pero eso se puede auditar , tiene la obligación de hacer la denuncia”, afirmó.

Por su parte, el diputado del MPP Alejandro Sánchez, presentó una moción para que los abogados de la Cámara presenten una denuncia penal sobre el tema para esclarecer esta situación. La moción fue aprobada por amplia mayoría (86 en 87 votos). Solo puede el Poder Judicial autorizar intervenciones de teléfonos o mails. Y además esto sería más grave aun porque se estaría interviniendo el teléfono de un legislador.

El nacionalista Pablo Iturralde fundamentó su voto negativo al remarcar que se trataba de una situación poco clara que le llamaba a confusión. El diputado Oscar De los Santos advirtió sobre la complejidad y gravedad de la denuncia no obstante lo cual señaló que también podría derivar en una incriminación del diputado denunciante por falso testimonio si es que no se comprueba.

Las mociones

En el marco de la interpelación, que tras 16 horas de debate culminó pasadas las 2 de la madrugada de este jueves, se presentaron dos mociones que tuvieron distintos resultados, de acuerdo a la votación de los legisladores.

Por un lado, por 49 votos en 99, la Cámara de Representantes no consideró satisfactorias las explicaciones del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi. La moción fue presentada por la bancada del Frente Amplio.

En tanto, el diputado Gonzalo Mujica, presentó una moción compuesta de 6 puntos que algunos fueron aprobados y otros rechazados.

Los aprobados:

– El Ministerio del Interior ha realizado en los últimos años un esfuerzo de gran magnitud a efectos de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial (aprobado con 95 votos en 99).

– Asimismo, se han implantado metodologías en los ámbitos ministerial y policial con el propósito de lograr avances en la lucha contra el delito (aprobado con 93 votos en 99).

– No obstante, los resultados obtenidos en la mejora de las condiciones de seguridad del ciudadano no guardan relación con el conjunto de los recursos económicos y humanos disponibles (aprobado con 50 votos en 99).

– La percepción ciudadana acerca de su seguridad personal, familiar y la de su propiedad, es de desprotección ante el delito y la delincuencia (aprobado con 50 votos en 99).

– Dicha política pública debe contar además con un amplio respaldo político (aprobado con 50 votos en 99).

No aprobado:

– En atención a los puntos anteriores instamos al Ministerio del Interior a desarrollar una política de seguridad ciudadana y lucha contra el delito acorde a los recursos disponibles y que satisfaga las necesidades expresadas por la población (no aprobado con 49 votos en 99).