Compartir Tweet



WhatsApp





“Me alegro que esto te esté ocurriendo despacio. No te mereces un balazo”, fue la frase que el jueves le dedicó la actriz Uma Thurman a Harvey Weinstein desde su cuenta de la red social Instagram. La estrella del séptimo arte anticipó que en breve hablará sobre los abusos en Hollywood y de su experiencia con el productor acusado por decenas de mujeres de acoso sexual y violación.

Con una foto de su personaje en Kill Bill, la vengadora escribió: “Hoy estoy agradecida por estar viva, por todos aquellos a los que amo y por todos los que tienen la valentía de luchar por los otros. Dije que estaba enojada recientemente y tengo algunas razones, #MeToo (yo también), en caso de que no lo hayas notado por la expresión de mi cara”.

El hashtag #MeToo refiere a la campaña que se comenzó en los Estados Unidos y luego se viralizó en el mundo para denunciar casos de acoso y abuso sexual en las redes sociales. Uma aprovechó la oportunidad y cerró su mensaje de manera tajante: “Siento que es importante tomarse el tiempo, ser justa, ser exacta, así que… ¡Feliz Día de Acción de Gracias a todos! (Excepto a ti Harvey (Weinstein) y a todos tus malvados conspiradores. Me alegro que esto te esté ocurriendo despacio. No te mereces un balazo)”, lanzó la artista.

Las declaraciones de Uma sorprendieron al mundo del espectáculo dado que siempre se ha caracterizado por un perfil bajo , pero al parecer la artista desea hablar de su experiencia trabajando con el productor. Cabe recordar que ella trabajó en varias producciones de Weinstein bajo la direcció por quien es amigo del productor, Quentin Tarantino. Uma participó de Kill Bill y Pulp Fiction.

“No tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo. He estado esperando a sentirme menos furiosa, y cuando esté lista, voy a decir lo que tengo para decir”, le había dicho a un periodista del programa Access Hollywood y a juzgar por los dichos en sus redes sociales en breve contará su experiencia.