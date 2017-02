Los hijos de Valeria Sosa, la joven mujer que fuera asesinada por su exesposo, un policía que fue procesado con prisión por este crimen, expresaron ante la jueza Íris Vega su voluntad de permanecer con los abuelos paternos y no con la abuela materna, por lo que la magistrada reconfirmó su decisión, y los pequeños de 7 y 10 años, no cambiarán su situación.

Esto va en contra a las argumentaciones de la defensa, que pretendía que los menores fueran derivados al cuidado de la madre de Valeria, y si en sintonía con la jueza que priorizó “el derecho” de ellos “a ser oídos”.

En el fallo, el varón de 10 años dijo que “de todas las casas donde me he quedado, la que me gusta más es donde estoy ahora, porque es donde me crié y crecí. A mi otro abuelo no llegué a conocerlo” y agregó que “ellos me tratan mejor, son mas buenos conmigo”.

Por su parte, la niña de 7 años se manifestó en el mismo sentido. “La casa donde me gustaría vivir es en lo de mis abuelos, con los que estoy ahora, porque me prestan mas atención”, y añadió que “la abuela Iaia me dijo inútil y palabrotas. Nos dijo estúpidos y otras cosas”.

La magistrada además les impuso a abuelos paternos y maternos “la realización de terapia psicológica y/o psiquiátrica hasta su alta”, así como un “tratamiento terapéutico de acompañamiento del duelo de los nietos debiendo acatar las directivas de los profesionales intervinientes”.

Policías denunciados

El Ministerio del Interior evalúa denunciar penalmente a los cuatro policías investigados por estancar la denuncia de violencia doméstica que en 2015 radicó Valeria Sosa contra su exesposo policía, informó Subrayado.

La investigación interna está en su etapa final. Sumarios y separación del cargo son las sanciones que pueden llegar a tener los policías investigados.