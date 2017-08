Compartir Tweet



El abogado Pablo Correa, asesor del Partido Nacional y del senador Luis Alberto Lacalle Pou,en la denuncia que investiga presuntos ilícitos en Ancap, fue expulsado de una audiencia celebrada en la tarde de ayer luego de mantener una discusión con la jueza Beatriz Larrieu.

El incidente se produjo en el marco de las audiencias en la justicia penal ante las denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de Ancap durante la presidencia de Raúl Sendic presentadas por la oposición. El de ayer no fue un incidente aislado. Ya en abril pasado, el abogado Gúmer Pérez, uno de los defensores del vicepresidente Raúl Sendic, denunció haber sido amenazado por Correa en el marco de otra audiencia.

En concreto, el incidente de ayer se registró durante la declaración del empresario Alejandro Steineck, representante local de la firma paraguaya Exor internacional, que ofició como intermediaria en la cancelación de deuda entre Ancap y Pdvsa y que según la denuncia, causó perjuicios de la petrolera estatal uruguaya. Steineck, que declaró como indagado, fue diputado suplente por la Vertiente Artiguista en el período 2005-2010

Durante la audiencia, Correa planteó una pregunta a Steineck la cual fue objetada por la jueza por considerarla fuera de lugar. Ante eso, el abogado increpó a viva voz a la magistrada reclamándole que tenía derecho a hacer las consultas que él entendía pertinentes, razón por la que Larrieu terminó pidiéndole que se retirara de sala. Sin embargo, la discusión prosiguió dentro de sala.

Testigos de la audiencia narraron que el abogado de inmediato se trabó en una discusión con una abogada de la parte denunciada, Laura Robatto, que también estaba presente y que patrocina al ex director de Ancap Juan Gómez. “Y vos que te metés a vos quien te habló”, le espetó el abogado a Robatto en un claro caso de violencia de género.

Afuera de la audiencia, el abogado insistió con agredirla verbalmente con un “vos qué te crees, te comiste el personaje, vos tenés ropa del poder del gobierno”. Consultada por LA REPUBLCA Robatto destacó que en este tipo de audiencias “hay muchos abogados denunciantes que preguntan y eso está bien”.

Cada interrogatorio se estira por este motivo y tanto el juez como el fiscal preguntan muy bien, hacen un muy buen trabajo. Pero este señor, se cree que está en el Parlamento y no en un juzgado penal, porque acá se investigan presuntos ilícitos y no se hace la revisión de una actuación de una gestión política o administrativa. Las preguntas que hace son permanentemente observadas por la sede y yo puedo objetar. En el día de ayer, la jueza lo observó cuatro veces.

En el pasillo, él me increpó. Me dijo: “vos sos un mal bicho, te vestís con el ropaje del gobierno”. Yo hace veinte años que hago lo mismo, yo vivo de esto, vivo de mi profesión y nunca ocupé un cargo público, siempre trabajé en la esfera privada. Este señor, me habló horrible en la audiencia,- vos qué te metés- me dijo, con un desprecio por el género, me parece evidente que está dando un problema atrás de otro”. Robatto descartó por ahora iniciar algún tipo de demanda.