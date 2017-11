Compartir Tweet



La Selección Peruana comandada por Ricardo Gareca ha logrado algo que no se ve por más de tres décadas. Perú enfrentará a Nueva Zelanda el miércoles por el partido de vuelta con miras al Mundial Rusia 2018 y cientos de hinchas siguen creyendo, a pesar del empate 0-0 en Wellington, que se podrá clasificar a la cita mundialista.

En una encuesta de Ipsos Perú, publicada en el diario El Comercio, el 91% de los peruanos creen que la Selección Peruana logrará la clasificación al Mundial Rusia 2018. Por otro lado, un 6% no confía en la clasificación, mientras que el resto no sabe o no precisa; por lo tanto, no dan su opinión.

En la encuesta, el 87% del total confía que la Selección Peruana conseguirá una victoria ante Nueva Zelanda el próximo miércoles. Un 10% cree que empatará y el 2% que perderá. Además, el 1% no sabe o no opina sobre cómo quedará el encuentro.

Cabe señalar que la encuesta fue realizada a 435 personas entre los días 1 y 3 de noviembre, una semana antes al duelo disputado en la ida del repechaje.

Perú vs Nueva Zelanda juegan el 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima desde las 9:15 pm. (hora peruana).

Perú vs Nueva Zelanda: Alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo, Christian Ramos, Miguel Trauco, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva, André Carrillo, Edison Flores, Jefferson Farfán. DT: Ricardo Gareca.

Nueva Zelanda: Stefan Marinovic, Winston Reid, Andrew Durante, Michael Boxall, Kip Colvey, Michael McGlinchey, Kostas Barbarouses, Marco Rojas, Ryan Thomas, Dane Ingham, Chris Wood. DT: Anthony Hudson.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

Estadio: Nacional, Lima.

Hora: 21:15 horas (Perú) – 02:15 GMT del jueves – 15:15 GMT del jueves (Nueva Zelanda).