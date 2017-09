Compartir Tweet



El secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el prosecretario, Juan Andrés Roballo, por mandato de Tabaré Vázquez, redactarán una resolución para que los funcionarios del Poder Ejecutivo con cargo político, una vez terminada una misión, rindan cuentas de los gastos y que el remanente se restituya al erario público. “No es de fácil instrumentación, pues no hay marco legal, pero de alguna manera se debe hacer”, dijo.

“En relación al uso de las tarjetas corporativas, los entes autónomos tendrán que reglamentar en función de su autonomía y el Poder Legislativo tomará seguramente en cuenta esta situación planteada”, indicó Vázquez en conferencia de prensa, tras el Consejo de Ministros realizado este lunes 11 en la Torre Ejecutiva.

“Quizás sea un tiempo en que las autoridades establezcan con claridad una reglamentación sobre estos aspectos y la utilización de viáticos que se dan cuando haya viajes al exterior o al interior del país”, explicó.

“He estado pensando y, para que no existan posibilidades de reproches hacia el Poder Ejecutivo, pediré al secretario y al prosecretario de la Presidencia que redacten una resolución, a efectos de que de aquí en más en el Poder Ejecutivo, una vez terminada una misión oficial, los funcionarios con cargo político rindan cuentas de los gastos efectuados con los dineros otorgados y que el remanente sea restituido al erario público”, añadió.

“Esto no es de fácil instrumentación, pues no hay reglamentación ni ley ni resolución, pero de alguna manera se tiene que hacer”, acotó Vázquez.

“Desde que estuve (al frente de) la Intendencia de Montevideo (1990-1995), así como en el primer gobierno nacional, desde 2005 a 2010, y en lo que va de este, los viáticos que no he utilizado los he devuelto y tengo los comprobantes correspondientes”, aseguró.

“Es de una buena salud ética que haya una reglamentación que marque que se debe rendir cuentas de los viáticos que se usan para el pago de pasajes, hoteles o gastos originados en el ejercicio de una misión oficial”, destacó el mandatario.