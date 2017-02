El diputado Germán Cardoso de Vamos Uruguay, secretario general del Partido Colorado, supo de primera mano las dificultades que atravesaba el Cambio Nelson, seis días antes que su dueño el diputado suplente Francisco Sanabria, hoy prófugo de la justicia, resolviera cerrar todas sus sucursales y salir del país con destino desconocido.

Cardoso reconoció ante la justicia que el viernes 17 de febrero se comunicó con Sanabria para preguntarle sobre la situación del Cambio Nelson “al enterarme que tenía problemas con la actividad vinculada con la red de cobranzas que funcionaba en su negocio” y que luego de escucharlo le pidió su renuncia para “desvincular de tal situación al Partido Colorado y a la representación antela Cámara de Diputados”.

El jueves 23, las once sucursales del Cambio Nelson, ubicadas en Montevideo, Colonia, Río Negro, Maldonado y Rocha, amanecieron con un cartel que apuntaba: “Cerrado por reorganización empresarial hasta después de Carnaval”.

Cardoso fue citado ayer por la justicia como testigo. No obstante, en un comunicado, dijo que concurrió al juzgado “por su propia voluntad”. La justicia investiga un millonario desfalco por al menos U$S 15 millones. No obstante, hay deudas generadas por negocios paralelos al Cambio. Hasta el momento hay 7 denuncias presentadas por particulares.

El Cambio Nelson recibía depósitos bancarios en operaciones no permitidas y pagaba mejor interés que los bancos de plaza, por los que decenas de empresarios también se vieron afectados con el cierre. Cardoso, quien el día anterior admitió que con este asunto se “estaba comiendo un garrón”, le contó al juez Marcelo Souto que el pasado 17 de febrero, se comunicó con Sanabria y que el propietario de la Sociedad Anónima Camvirey le “reconoció que tenía dificultades”, por lo que le planteó que renunciara. El 23 de febrero Sanabria envió las cartas de renuncia y ese mismo día emprendió viaje con destino desconocido.

Concretamente, Cardoso declaró: “Hablé con él y le pregunté sobre el alcance de esa situación. Me reconoció que tenía dificultades, ante lo cual entendí que, si iban a estar comprometidos particulares, terceras personas, que usaban esa red de cobranzas para realizar diversos pagos, lo mejor para desvincular de tal situación al Partido Colorado y a la representación ante la Cámara de Diputados, era que renunciara”, reseñó en el comunicado.

“Sanabria aceptó y me dijo que de inmediato iba a redactar las notas y me las haría llegar. Pasados los días, finalmente el 23 de febrero envió las cartas de renuncia que fueron presentadas tanto ante el Partido Colorado como a la Cámara de Representantes”, agregó.

También trasmitió al fiscal y al juez que Sanabria le comunicó que hacía días que tenía las notas firmadas y que “me las estaba enviando, sin estar requerido y cuando se encontraba en Uruguay”.

Además, dejó en claro que “es absolutamente falso que sea cuñado de Francisco Sanabria. Estoy casado en únicas nupcias con María Noel Ortiz –como todo Maldonado lo sabe- con quien tengo una hija de 11 años”.

“Acá no hubo ningún hecho que se vincule con la actividad política, con el Partido Colorado o con la actividad de Sanabria como mi suplente ante la Cámara de Representantes. Por tanto, que todo lo ocurrido responde al desempeño de su labor en la actividad comercial privada”, afirmó Cardoso en el comunicado.

Justicia duda del regreso

El juez de la causa, Marcelo Souto, dijo no haber recibido confirmación oficial de que Sanabria vaya a regresar al país. El domingo a través de un audio, Sanabria anunció su regreso “en horas” al país para “dar la cara” y entregarse a la justicia. En la grabación menciona los millones de dólares de patrimonio que perdió su familia y admite que viajó para buscar “más soluciones”.

Hasta ayer a última hora, no había concretado su decisión. En medios judiciales, no se descarta remitir el expediente a la justicia del crimen organizado. INTERPOL y la policía desconocen el paradero de Sanabria. Efectivos policiales revisaron la lista de pasajeros de aviones y de ómnibus que ingresarán al país en las próximas horas, pero Sanabria no figura en ninguna de ellas.