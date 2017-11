433 uruguayos viajaron a EEUU a realizar estudios en Secundaria o en Universidades

Compartir Tweet



Durante el año académico 2016-17, 433 estudiantes uruguayos viajaron a Estados Unidos para realizar estudios tanto en el nivel secundario como en carreras terciarias. Esto representa un aumento del 5,6% con respecto al período anterior (2015-16).

El informe también indica que fueron 325.339 los estudiantes de los Estados Unidos que recibieron créditos en su escolaridad por haber realizado estudios en el extranjero. Esto representa un aumento del 4% con respecto al año académico anterior. De este total, fueron 142 los que eligieron Uruguay como su destino para la experiencia de intercambio, marcando un aumento del 22,4%, con respecto al año académico 2016-17.

La Embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Kelly Keiderling, recibió los resultados del informe con gran satisfacción, sobre todo por lo que refleja en materia de entendimiento e intercambio cultural.

“Este año, en el que estamos festejando el 150 aniversario de relaciones entre Uruguay y Estados Unidos, ver que aumenta la cantidad de estudiantes de intercambio entre ambos países es una buena señal hacia el futuro. Nuestros estudiantes vienen a Uruguay a entender mejor cómo funciona el mundo y a obtener habilidades para trabajar en un entorno globalizado.”

Keiderling le dio mucha importancia al aumento sostenido que viene teniendo la matriculación en estudios vinculados a la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y la Matemática. “Dentro de estas disciplinas están los conocimientos que nuestros jóvenes necesitan para obtener trabajos de calidad y ser exitosos en el siglo XXI.”, aseguró Keiderling. “Uruguay y Estados Unidos están poniendo el foco en estas materias por considerarlas clave para la prosperidad económica de sus ciudadanos”.

El estudio presentado en Washington D.C. revela que por segundo año consecutivo más de 1.000.000 de alumnos internacionales fueron recibidos por Universidades de Estados Unidos para realizar cursos de nivel secundario o universitario. Según estimaciones del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, esta cantidad de alumnos aportan unos 39 mil millones de dólares a la economía de los Estados Unidos en concepto de matrículas universitarias, gastos de alojamiento, alimentación y entretenimiento, entre otros rubros asociados.

Estados Unidos es uno de los destinos más elegidos por los estudiantes de todo el mundo, por la diversidad de programas que ofrecen sus universidades y la riqueza geográfica y cultural que existe en torno a su experiencia universitaria.

Consultada acerca del aumento de estadounidenses que eligieron Uruguay para su experiencia de intercambio Keiderling aseguró que no le sorprendió la cifra. “Hace un año que estoy en Uruguay y no me sorprende que cada vez más estadounidenses quieran venir a Uruguay. Este es un hermoso país que tiene mucho para ofrecer a ciudadanos de todo el mundo.”

La Embajada de Estados Unidos, a través de su Centro EducationUSA, promueve el estudio en Estados Unidos entre estudiantes de todo el Uruguay. Asesores de EducationUSA participan en ferias educativas, ofrecen charlas informativas, facilitan la llegada de especialistas para dar conferencias, reciben consultas a través de redes sociales y organizan anualmente la Feria de Universidades de Estados Unidos, que este año tuvo lugar en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo con participación de casi 2000 uruguayos.

Todas estas actividades tienen como objetivo brindar, a los estudiantes uruguayos que están considerando estudiar en Estados Unidos, información de primera mano sobre las opciones existentes y cómo es el proceso de postulación a las más de 4.500 universidades registradas que hay en Estados Unidos.

Cada vez son más los estudiantes que se desplazan por el globo buscando adquirir experiencias prácticas e internacionales que puedan aplicar en sus carreras y en sus vidas globalizadas e interconectadas.

El Informe Open Doors es publicado anualmente por el Instituto de Educación Internacional y la Oficina de Asuntos de Educación y Cultura del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su publicación marca el inicio de la Semana de la Educación Internacional, implementada para preparar a los estadounidenses para el mundo global y atraer estudiantes internacionales de todas partes del mundo, para estudiar, aprender e intercambiar experiencias en los Estados Unidos.