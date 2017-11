Compartir Tweet



A mediados de la semana próxima se conocerá en Buenos Aires la empresa internacional que se encargará de dragar y mantener el canal Martín García, del Río de la Plata, informó el presidente de la comisión que administra ese curso fluvial, Felipe Michelini. Calificó a esta obra, que comenzará en marzo, como “estratégica” para el comercio argentino-uruguayo por el “mejoramiento de las condiciones de navegación” que implica.

Pie de foto:Felipe Michelini

Michelini anunció que el miércoles 22 o jueves 23 se conocerá en la sede de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), en Buenos Aires, el nombre de la empresa adjudicataria de las obras de dragado de 32 pies (9,75 metros) a 34 pies (10,36 metros) y de su posterior mantenimiento durante cuatro años, con una prórroga posible de otros cinco.

En diálogo con la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, el titular de la CARP informó que este jueves 16 por la mañana se procederá a la apertura de los sobres con las ofertas de las tres firmas que continúan en competencia, que son las holandesas Van Oord y Boskalis International y la belga Jan de Nul Group.

En esa misma instancia se devolverá a la empresa china Chec Dredging and Co el sobre con la oferta desestimada por no cumplir con las exigencias del pliego de condiciones de la licitación.

Michelini señaló que, a partir de la apertura de sobres con las propuestas económicas, el procedimiento marca “una serie de pasos administrativos”, que incluyen el análisis de las ofertas, la presentación de un plan de trabajo por parte de las empresas. El plenario del organismo resolverá cuál será la firma adjudicataria de la licitación internacional, explicó.

Agregó que las tareas de remoción de sedimentos del fondo de esa parte del Río de la Plata comenzarán en marzo y que lograr el objetivo de alcanzar, por primera vez, los 34 pies demandará un año de trabajo. Además, el contrato prevé cuatro años de mantenimiento y una prórroga por cinco años más.

Michelini destacó el “mejoramiento de las condiciones de navegación” del canal Martín García por parte de una obra que calificó como “estratégica” para el comercio entre Uruguay y Argentina.