El 24 de junio de 1717, cuatro logias masónicas inglesas se unieron para formar una Gran Logia. Este es el día que actualmente es considerado como el inicio de la masonería organizada. Inglaterra es por tanto la madre patria de la masonería.

Gran parte de la historia de esta ramificada organización internacional quedó oculta. Con motivo de la fiesta de aniversario central por los 300 años de existencia de los masones, que tuvo lugar el primero de septiembre, la cadena internacional de Alemania Deutsche Welle dialogó con Matthias Pöhlmann, experto en cuestiones ideológicas.

Pöhlmann es representante de cuestiones de secta e ideología de la Iglesia evangélica-luterana en Baviera, Múnich. Ha abordado esta temática desde hace muchos años y ha presentado también un estudio al respecto: “Hombres discretos: Masonería en Alemania”. Su observación: los masones ya transmiten sus objetivos a la sociedad de forma más clara.

Sr. Pöhlmann, ¿cuál es la esencia de los masones? ¿Cuáles son sus referencias?

Los masones se acogen siempre en los aspectos de libertad, igualdad, hermandad, humanidad y tolerancia. A esto se le podría agregar la caridad, pero esta es más bien ofrecida implícitamente. Son finalmente ideales de la Ilustración. La meta en la masonería es también promover la superación personal. Según algunos masones, se trata de una forma de entrenamiento de la personalidad.

Los miembros se organizan en las llamadas logias. ¿Qué son exactamente?

Una logia, en inglés “lodge”, significa literalmente “taller de construcción”. En la masonería, la logia es un lugar de reunión de hombres, que quieren trabajar en la propia personalidad. Se trata de una hermandad ética. Su modelo a seguir son las hermandades medievales de canteros. Ellos estaban en la mayoría de las veces tan organizados que tenían, a diferencia de los gremios urbanos, privilegios especiales como la libertad de viajar.

Para conservar su secreto de profesión eran necesarias determinadas contraseñas y maniobras, justamente para que este secreto no fuera revelado. Este fue el ejemplo para los masones actuales. Es una alianza de trabajo simbólica, si se quiere llamar así. Se recurre al simbolismo y al ritualismo de estas hermandades medievales de canteros.

Los símbolos centrales, la escuadra y el compás, ¿tienen también el mismo origen?

Exacto. La escuadra y el compás componen el típico logo de los masones. El compás representa el círculo de la hermandad; la escuadra, el buen comportamiento de cada masón. A esto se suman otros símbolos como la archipéndula. Esta simboliza que uno se encuentra al mismo nivel que el otro. En el medio de un templo masónico están las tres columnas que representan la belleza, la fuerza y la sabiduría. Al fin y al cabo -así lo exige la masonería- se quiere construir en el templo de la humanidad. Y para ello sirve la logia: como lugar de práctica, es decir como trabajo en la propia personalidad.

Libertad, igualdad, hermandad, humanidad, tolerancia ha nombrado usted como valores de la masonería. ¿Como cabe ahí el excluir categóricamente a la mujer?

En su forma clásica, la alianza masónica es una alianza de hombres. Ahora podemos observar que hay también logias de mujeres. Hay una Gran Logia de mujeres en Alemania, en la cual las mujeres se reúnen en el templo para actividades ritualistas. El fundamento para esta separación entre logias de hombres y mujeres es que, tradicionalmente, el trabajo en conjunto de estos templos cambiaría la vida interior de la logia. Por eso se consideraba bueno trabajar de acuerdo al género.

Los rituales juegan un gran rol para los masones. ¿Cómo debe imaginarse uno un encuentro masónico concretamente?

Los rituales son de cierto modo encuentros festivos. Se trata de un diálogo entre el así llamado “Venerable Maestro”, quien es el presidente de la logia local, y los guardianes. Tradicionalmente el sistema ritual en la masonería azul comprende tres grados: aprendiz, acompañante y maestro. Y cuando uno es aceptado, se trata de una iniciación. La idea es que un ciego se vuelva vidente. Y así diferencian los masones entre quienes son profanos y quienes son realmente hermanos. En este sentido se trata, en la masonería y en la pertenencia a una logia, de una unión de por vida, pero donde una salida es posible en cualquier momento.

¿Entonces cómo se puede volver uno masón?

La forma de reclutamiento de la masonería ha cambiado a comparación de décadas pasadas. Antes se recibía un garante, es decir un masón, con quien se había conversado previamente y quien lo había reclutado para la logia. Como el nombre garante ya lo dice, este masón debía garantizar la integridad del candidato frente a la logia.

Hoy en día es muy diferente. Existen las llamadas “noches de huéspedes”, donde los interesados son invitados y se hacen ponencias públicas. En Suiza se publican a veces anuncios en los periódicos.

En Alemania, se realizan sobre todo noches de huéspedes, en las que uno puede participar regularmente y luego solicitar una admisión. Uno se postula a una logia local y esta luego decide, en una votación, sobre la admisión. El candidato debe ser un hombre libre de buena reputación. Debe ser un hombre que tenga honorabilidad y asimismo que sea libre de forma financiera, y -así lo dicen también los masones- “libre de vicios y dependencias”.

En la era digital, ¿necesita una sociedad secreta como los masones también relaciones públicas?

Pienso que a los masones hasta el día de hoy los rodea una tensión entre lo secreto y lo público. Por un lado está el espacio discreto donde uno quiere practicar la confianza. Ahí se habla del denominado arcanum. Existen determinadas cosas que no deben salir al exterior o ser reveladas. Y a esto pertenece, por ejemplo, que uno no delate a un hermano. Los masones dicen: el verdadero secreto consiste en experimentar los rituales. Ese es finalmente un secreto que no puede ser revelado.

A pesar de todo, parece que con el tiempo se ha permitido mayor transparencia.

Tiene razón. En los últimos años he observado que uno se puede informar más claramente sobre sus objetivos y metas en el ámbito público. Creo que ese es un progreso importante. A esto se agrega también la participación de las logias en el “Día de los monumentos abiertos” o en la “Noche larga de los museos” en Berlín, donde las casas de la logia abren sus puertas.

Y el interés de las personas se nota: muchos acuden en masa y quieren conocer más. Hay aquí, según mi observación, una necesidad de información por parte de la opinión pública, ya que naturalmente, en nuestra cultura popular, los masones lamentablemente juegan un gran rol con respecto a las teorías de conspiración. En ese sentido, saludo que los masones trabajen en esclarecer su imagen ante el público.

La masonería no se entiende como religión o como Iglesia. La pregunta que se presenta ante mí es: ¿hay algo tal como un perfil masónico en el pluralismo ideológico-religioso en la actualidad? Y esta discusión, pienso yo, debe tener lugar en la masonería. Estoy intrigado por la respuesta a la que se puede llegar.