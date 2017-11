Por: marcelo hernández

La cantautora uruguaya Lucía González grabó “Solar” casi íntegramente en su casa con Gabriel Casacuberta. Fue un proceso de varios años, en los que se sucedieron distintos climas, estados de ánimo y formas de sentir. En sus canciones priman la sinceridad y la intimidad, conectando a la vez con el macro- cosmos que la rodea.

Hay cierta impronta mágica y psicodélica que tiene que ver con la disposición a la experimentación sonora y la libertad en el momento de crear. Contar en esta ocasión con valiosas colaboraciones de amigos músicos con los que también tiene una conexión emocional le agregó nuevas dimensiones y un espíritu de comunión a este álbum

Así presenta su disco la cantante, pero LA REPÚBLICA quiso conocer un poco más sobre la artista y dialogó con ella.

¿Desde cuándo tenías la idea de grabar un disco y por qué lo habías postergado?

-El primer disco se editó en 2012, o sea que pasaron unos años hasta que pude concretar el segundo, “Solar”. Después del primero estuve dedicada a tocarlo y promocionarlo, y un tiempo después me puse a componer para el segundo. Todo el proceso fue bastante largo, y hubo momentos en que no podía dedicarle todo el tiempo que quería, por eso se fue extendiendo en el tiempo, entre la grabación, la mezcla, el masterizado y todo lo que tiene que ver con el arte del álbum, a veces es difícil terminar los procesos, porque uno podría seguir infinitamente perfeccionando y agregando cosas.

¿Cuáles considerás son tus principales influencias?

-Lo primero que escuché y me fascinó desde la infancia fueron Los Beatles. Me gustaban mucho sus canciones y me llamaba la atención como armonizaban las voces. Me gustan muchas cosas, en la adolescencia escuché mucho rock y mucho hip-hop, después pasé por una época de escuchar mucha música hecha por mujeres, Bjork, Pj Harvey, MIA, Mazzy Star, entre otras. Hoy escucho por ejemplo Air, Mac de Marco, Strokes, Connan Mockasin, Melody´s Echo Chamber, la lista es interminable. Creo que toda la música que he escuchado, en distintas épocas, me influenció de alguna manera.

¿Con qué se van a encontrar los que escuchen “Solar”?

-Solar es un disco que hicimos con mucha libertad y desde un lugar muy sincero. Tiene distintos climas y se puede escuchar como un viaje sonoro con momentos de magia y psicodelia, que tiene que ver con la experimentación a la hora de crear. Tiene también momentos más melancólicos o introspectivos.

¿Cómo viene tu agenda de presentaciones de este disco? ¿Cuándo será la oficial?

-La presentación oficial va a ser en marzo del año que viene. Me parece que hay que darle un tiempo para que la gente lo escuche y se interiorice un poco con el espíritu del disco. Mientras tanto lo estamos tocando en vivo desde octubre, presentándonos en distintos lugares para que la banda también se familiarice con las canciones. El 15 de diciembre por ejemplo vamos a tocar en Río Café con un par de bandas amigas.

¿Cuándo se graba un disco, quedan muchas cosas afuera, canciones, ideas, ya tenés pensado por donde vendrá tu futuro musical?

-Siempre hay ideas dando vuelta y cosas que van quedando grabadas para trabajarlas más a fondo. La idea es siempre seguir componiendo, haciendo canciones y discos nuevos, es un proceso que nunca para.

PERFIL

Lucia González es una joven cantautora de Montevideo, Uruguay.

Su disco debut, producido y compuesto junto a Gabriel Casacuberta (Bajofondo, Supervielle) fue editado por el sello Bizarro en setiembre de 2012.

Su estilo mezcla elementos diversos del folk y el pop indie, así como armonías vocales, arreglos orquestales, cajas de ritmos vintage y tratamientos electrónicos.

En 2013 recibió el premio Graffiti, en la categoría de Mejor disco Pop-Rock, así como la nominación en la categoría Mejor artista nuevo.