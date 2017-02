Por: Gerardo Bassorelli

Si por algo se destaca el actual proceso de selecciones nacionales es por la apuesta que se ha hecho desde hace años en pos de la continuidad de un trabajo que abarca desde la categoría Sub 15 hasta el nivel más alto de competencia, el de la selección mayor.

Oscar Tabárez lidera este proceso y, si bien no se involucra en la toma de decisiones sobre quién debe jugar en la Sub 15, o qué sistema táctico debe aplicar la Sub 17, o a quiénes hay que citar para la Sub 20, es el responsable de todo este andamiaje, es el supervisor de toda la actividad que se desarrolla en el Complejo Celeste, y es su opinión la que más pesa a la hora de designar a los entrenadores de las selecciones juveniles.

Tanto en la presidencia de José Luis Corbo (2006-2009), como en la de Sebastián Bauzá (2009-2014) y en la actual conducción de Wilmar Valdez (2014-2017), los presidentes de la AUF le han dado la derecha al maestro (salvo alguna excepción) cuando hubo que decidir a quién designar como entrenador para cada categoría juvenil.

No ha sido casual que Fabián Coito dirigiera a la Sub 15 desde 2007 a 2009, que luego pasara a la Sub 17 (2010-2013) y que completara la escalera asumiendo como DT de la Sub 20 en 2014. Responsable de esa escalera de Coito es Tabárez, quien también le dio la derecha a este técnico cuando hubo que armar la selección Sub 22 para disputar el Panamericano en 2015.

Según lo ha dicho alguna vez el propio Coito, su primer entrenador en Primera División fue Tabárez, quien a mediados de los años 80, cuando jugaba en Wanderers, más de una vez le comentó: “Qué bueno sería que fueras entrenador”.

Coito es algo así como un “producto” de Tabárez. En esos ya lejanos años ochenta fue que el maestro percibió que ese muchacho que jugaba en Wanderers tenía todo el potencial para ser un buen director técnico, y en estos cercanos tiempos, desde 2007 a la fecha, el mismo Tabárez ha demostrado su total confianza y apoyo a este entrenador que ya lleva 10 años trabajando en el Proceso Tabárez.

Y no ha defraudado. Las selecciones de Coito clasificaron a todos los Mundiales, los dos de Sub 17 y los tres de Sub 20 (en 15 no hay torneo mundial).

Desde que empezó a trabajar en el Complejo Celeste logró muy buenas figuraciones. Con la Sub 15 primero, fue vice campeón y cuarto en dos Sudamericanos. Con la Sub 17 luego, fue 2° en el Sudamericano y llegó a la final del Mundial en 2011, logrando en 2013 un 4° lugar a nivel continental y un 6° puesto en el Mundial (eliminado en cuartos de final por Nigeria).

Con la Sub 20, en 2015 fue 3° en el Sudamericano jugado en Uruguay y 12° en el Mundial (eliminado en octavos de final por Brasil en penales). Ese mismo año condujo a la Sub 22 que ganó la Medalla de Oro en el Torneo Panamericano. Y en este Sudamericano Sub 20 de 2017 volvió a consagrarse campeón.

Ya dirigió a 127 juveniles

Con el Mundial Rusia 2018 concluye el ciclo de Oscar Tabárez como director técnico de la selección absoluta, y es más que probable que el maestro no siga siendo el entrenador del equipo principal de Uruguay, existiendo la firme posibilidad de que se mantenga como supervisor de todas las selecciones.

Sea quien fuere el que esté al mando de la AUF luego del Mundial de Rusia (el mandato de Valdez termina en ese momento), intentará que el maestro se mantenga trabajando como el líder de esto que se inició hace ya once años y cada torneo nos demuestra que la AUF está en el camino correcto manteniendo este proceso.

Ante el probable escenario que se planteará en el invierno 2018, con Tabárez poniendo punto final a su labor como DT de la selección mayor tras 12 años, surge Fabián Coito como el sucesor natural.

Y si es Coito el elegido para hacerse cargo de la Celeste, tendremos a un DT que ya ha dirigido a 127 jugadores en torneos oficiales juveniles en todas las categorías. Esos 127 que en su momento integraron planteles juveniles, tendrán entre 24 y 30 años cuando se dispute el Mundial 2022 en Qatar. Por ende, tendrán entre 20 y 26 años cuando se inicie el ciclo 2018-2022.

¿Qué pretendemos decir con estos datos? La selección mayor se nutre mayoritariamente de los futbolistas que en algún momento han pasado por alguno de los planteles Sub 15, 17 o 20; eso significa que si Fabián Coito dirige a la selección absoluta, tendrá bajo su égida a muchos de los futbolistas que él mismo ya dirigió en torneos oficiales, por lo tanto existe ya un conocimiento mutuo.

Cada vez que se suma a la selección mayor algún futbolista que tuvo su pasaje por las juveniles, se destaca como muy positivo el hecho de que Tabárez ya conoce a ese jugador y viceversa, por haber compartido horas en el Complejo Celeste.

Pues, en este caso, Coito y esos 127 muchachos no solo que compartieron horas en el complejo sino que tuvieron un trato directo de entrenador a jugador y convivieron durante semanas en el exterior al participar de torneos oficiales.

Y conste que en este informe solo tomamos en consideración los diez torneos oficiales que dirigió Coito y los 127 muchachos que participaron en esos planteles. Si sumáramos la cantidad de torneos internacionales amistosos, partidos de práctica, listas de preseleccionados, las cifras serían más grandes.

Las edades de los actuales y los que se vienen

Pensando en el ciclo 2018-2022, de los actuales integrantes de la selección nacional hay varios que al momento de disputarse el Mundial en Qatar tendrán una edad avanzada, aunque por tratarse de jugadores tan referentes y de tanta calidad, bien que podrían seguir integrando el plantel e incluso jugando como titulares algunos de ellos.

El tiempo dirá. ¿De quiénes hablamos? De Muslera que tendrá 35 años en 2022, de Godín que tendrá 36, de “Palito Pereira” que también tendrá 36, Cáceres 35, Suárez y Cavani también 35. Proyectándose hacia dentro de cinco años, no habría que sorprenderse si los dos delanteros salteños siguen jugando en la selección con 35 años de edad, y tampoco en el caso de Godín que tendrá 36.

Luego, tenemos un grupo de futbolistas que estarán con una edad ideal en 2022: Josema Giménez 27, Gastón Silva 28, Coates 31, Vecino 30, Lodeiro 33, Gastón Ramírez 31, Diego Rolan 29, Laxalt 29.

En cambio, otros ya estarán demasiado excedidos: Arévalo Ríos tendrá 40 años cuando se juegue ese Mundial, “Tata” González 39, Maxi Pereira 38, Martín Silva 38, Corujo 36, “Cebolla” Rodríguez 36.

¿Y qué edades tendrán los 127 muchachos que dirigió Coito en sus 10 torneos oficiales con selecciones Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 22?

Los que jugaron el torneo Sub 15 de 2007 hoy tienen 24-25 y tendrán 29-30 cuando se juegue el Mundial 2022. Serán un año más veteranos que los que ganaron el oro en el Panamericano Sub 22 de 2015.

Quienes jugaron en Sub 15 de 2009 y llegaron a la final del Mundial en el Sub 17 de 2011 hoy tienen 22-23 años y llegarán con 27-28 a Qatar.

Los de la Sub 20 de 2015 hoy andan en 21-22 y tendrán 26-27 en el mundial qatarí. Los Sub 17 de 2013 llegarán con 25-26 y los flamantes campeones del último Sudamericano Sub 20 hoy andan en los 19-20 y tendrán 34-25 al jugarse esa Copa del Mundo.

Los 10 torneos de coito

Año / Categoría / Torneo / Posición

2007 / Sub 15 / Sudamericano / 2°

2009 / Sub 15 / Sudamericano / 4°

2011 / Sub 17 / Sudamericano / 2°

2011 / Sub 17 / Mundial / 2°

2013 / Sub 17 / Sudamericano / 4°

2013 / Sub 17 / Mundial / 6° (cuartos de final)

2015 / Sub 20 / Sudamericano / 3°

2015 / Sub 20 / Mundial / 12° (octavos de final)

2015 / Sub 22 / Panamericano / 1°

2017 / Sub 20 / Sudamericano / 1°

PLANTEL SUB 15 DE 2007 – (Hoy tienen 24-25 años) – Edad en Qatar 2022: 29-30 años

Salvador Ichazo / Danubio

Federico Sarraute / Danubio

Diego Polenta / Danubio

Santiago Pereyra / Nacional

Alex Da Silva / Defensor

Matías López / Danubio

Gonzalo Barreto / Danubio

Gastón Brugman / Peñarol

Santiago González / River Plate

Sebastián Gallegos / Danubio

Nicolás Mezquida / Peñarol

Kevin Blanco / Nacional

Sebastián Gopar / Peñarol

Lucas Urban / Nacional

Gastón Camaño / Danubio

Nicolás Prieto / Nacional

Cristian Chagas / Liverpool

Sebastián Rodríguez / Danubio

Bernardo Laureiro / Defensor

Bruno Vila / Defensor

PLANTEL SUB 22 DE 2015 – (Hoy tienen 23-24 años) – Edad en Qatar 2022: 28-29 años

Guillermo De Amores / Liverpool

Sebastián Gorga / Nacional

Federico Ricca / Danubio

Mauricio Lemos / Defensor

Andrés Schetino / Fénix

Fabricio Formiliano / Danubio

Facundo Castro / Defensor

Juan Cruz Mascia / Nacional

Junior Arias / Liverpool

Michael Santos / River Plate

Ignacio González / Danubio

Gastón Olveira / River Plate

Erick Cabaco / Rentistas

Gastón Faber / Danubio

Fernando Gorriarán / River Plate

Nicolás Albarracín / Wanderers

Mathías Suárez / Defensor

Brian Lozano / Defensor

PLANTEL SUB 15 DE 2009 – (Hoy tienen 22-23 años) – Edad en Qatar 2022: 27-28 años

Jonathan Cubero / Cerro

Emilio Velázquez / Danubio

Gastón Silva / Defensor

Kevin A. Fontes / Danubio

Jim Morrison Varela / Peñarol

Maxi Moreira / Nacional

Leonardo Pais / Defensor

Ayrton Boné / Nacional

Santiago Pallares / Miramar

Guillermo Méndez / Nacional

Sergio Cortelezzi / Nacional

Sebastián Corrales / Danubio

Juan Cruz Mascia / Miramar

Heber Ratti / River Plate

Diego Viera Defensor

Braian D. Sánchez / Liverpool

Gianni Rodríguez / Danubio

Elbio Álvarez / Peñarol

Diego G. López / Peñarol

José P. Barusso / Nacional

PLANTEL SUB 17 DE 2011 – (Hoy tienen 22-23 años) – Edad en Qatar 2022: 27-28 años

Matías Cubero / Cerro

Emiliano Velázquez / Danubio

Gastón Silva / Defensor

Agustín Tabárez / Nacional

Heber Ratti / River Plate

Maxi Moreira / Nacional

Leonardo Pais / Defensor

Elbio Álvarez / Peñarol

Sergio Cortelezzi / Nacional

Guillermo Méndez / Nacional

Rodrigo Aguirre / Liverpool

Guillermo De Amores / Liverpool

Juan Cruz Mascia / Miramar

Santiago Carrera / River Plate

Sebastián Gorga / Nacional

Maxi Poggi / Wanderers

Gianni Rodríguez / Danubio

Sebastián Canobra / Atenas

Juan San Martín / Peñarol

Alejandro Furia / Peñarol

Jim Morrison Varela / Peñarol

Santiago Charamoni / Defensor

Gastón Rodríguez / Defensor

PLANTEL SUB 20 DE 2015 – (Hoy tienen 21-22 años) – Edad en Qatar 2022: 26-27 años

Thiago Cardozo / Peñarol

Agustín Ale / River Plate

Matías Toma / Liverpool

Mauricio Lemos / Defensor

Nahitan Nández / Peñarol

Ramiro Guerra / Villarreal (ESP)

Facundo Castro / Defensor

Mauro Arambarri / Defensor

Jaime Báez / Juventud

Gastón Pereiro / Nacional

Franco Acosta / Fénix

Gastón Guruceaga / Peñarol

Facundo Boné / Fénix

Diego Fagúndez / New England (USA)

Gastón Faber / Danubio

José Etcheverry / Defensor

Horacio Sequeira / Danubio

Franco Pizzichilo / Defensor

Erick Cabaco / Rentistas

Rodrigo Amaral / Nacional

Guillermo Cotugno / Danubio

Mathías Suárez / Defensor

Michel Tabárez / Fénix

Cristian González / Danubio

Marcelo Saracchi / Danubio

Diego Poyet / West Ham (ING)

Kevin Méndez / Perugia (ITA)

PLANTEL SUB 17 DE 2013 – (Hoy tienen 20-21 años) – Edad en Qatar 2022: 25-26 años

Thiago Cardozo / Peñarol

Kevin Larrea / / Defensor

Facundo Silva / Danubio

Darwin Ávila / Peñarol

Joel Bregonis / / Nacional

Fabrizio Buschiazzo / Peñarol

José E. Etcheverry / Defensor

Emanuel F. González / Liverpool

Pablo M. González / Liverpool

Aldo Martilotta / Danubio

Wesley Costa / Peñarol

Gastón Faber / Danubio

Elías E. González / River Plate

Facundo Ospitaleche / Defensor

Jhon Pintos / Liverpool

Franco Pizzichillo / Defensor

Franco / Fénix

Marcio Benítez / Nacional

Maicol Cabrera / Nacional

Francis D´Albenas / River Plate

Gonzalo Latorre / Peñarol

Kevin Méndez / Peñarol

Federico Tabeira / Atenas

Leandro Otormín Nacional

Mathias Suárez Defensor

PLANTEL SUB 20 DE 2017 – (Hoy tienen 19-20 años) – Edad en Qatar 2022: 24-25 años

Santiago Mele / Fénix

Santiago Bueno / Peñarol

Nicolás Rodríguez / Nacional

José Luis Rodríguez / Danubio

Mathías Olivera / Nacional

Marcelo Saracchi / Danubio

Joaquín Ardaiz / Danubio

Carlos Benavídez / Defensor

Nicolás Schiappacasse / Atl. Madrid (ESP)

Rodrigo Amaral / Nacional

Nicolás De La Cruz / Liverpool

Juan Tinaglini / River Plate

Emanuel Gularte / Wanderers

Roberto Fernández / Fénix

Facundo Waller / Plaza Colonia

Diego Rossi / Peñarol

Matías Viña / Nacional

Agustín Rogel / Nacional

Agustín Canobbio / Fénix

Rodrigo Bentancur / Boca Jrs. (ARG)

Santiago Viera / Liverpool

Agustín Sant’Anna / Cerro

Adriano Freitas / Peñarol