José Luis Palma, presidente de Liverpool, dio casi confirmada la partida de Nicolás De La Cruz y aseguró que esta venta “Cubriría el presupuesto del club por unos ocho años”. Su destino está en Europa, pero buscará llegar a préstamo a River Plate argentino ya que se trata de un volante que quiere el entrenador Marcelo Gallardo para River.

Si bien el futuro de Nicolás De La Cruz aún no está definido, es casi un hecho que no seguirá en Liverpool. La figura del volante ofensivo de 20 años, que participó en el Mundial de la categoría con su seleccionado este año en Corea del Sur, no parece resistir en el club montevideano; incluso, sería un gran negocio desprenderse del futbolista pensando a futuro para la institución negriazul.

Si bien el hermano de Carlos Sánchez (por parte de madre) se encargó de decir que no se había despedido, fue el presidente del club negriazul, José Luis Palma, quien se mostró entusiasmado con que se dé su salida, ya que “su venta cubriría el presupuesto de Liverpool por unos ocho años”. Se habla de entre 12 y 15 millones de dólares, una cifra astronómica para el fútbol uruguayo. El tema es a dónde irá.

Milan es el club que lleva la delantera en las negociaciones y el que aparece como destino más cercano para De La Cruz, pero también está en el radar de otros clubes como PSV de Holanda y Valencia de España. Sin embargo, una de las trabas es que Nico no tiene pasaporte comunitario, algo que debería resolver antes de irse al viejo continente. “Tengo confianza en que se va a hacer”, agregó Palma en diálogo con Último Al Arco (Sport 890).

Todo indica que las negociaciones tendrán un final feliz tanto para el Liverpool como para Milan, pero la tercera pata de la historia, es decir el propio jugador, no quiere irse inmediatamente a Europa ya que está a punto de ser padre y quiere tenerlo en Sudamérica. Ahí es donde entra River, que ya lo tentó a través de un llamado de Gallardo y está buscando liberar un cupo de extranjero (Mina) para acelerar las tratativas.

Al margen del gran porvenir que le esperará a Liverpool una vez que se efectúe la venta, el que aparece como posibilidad para que De la Cruz juegue en lo inmediato es River de Argentina. Así lo expresó el joven hace pocos días: “Con el equipo que cierre en Europa hará un préstamo con River porque mi idea es quedarme en Sudamérica.

Quiero tener a mi hija en Uruguay o Argentina para estar cerca de mi familia. Le tomé mucho cariño a River después del paso de mi hermano (Carlos Sánchez) en el club y por el llamado de Marcelo Gallardo. El entrenador me dijo que me quería, lo otro que hablé con él me lo guardo para mi. Mi sueño es jugar en River”.