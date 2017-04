El martes Nacional venció a Peñarol en el clásico de Tercera División y el entrenador tricolor, Alexander Medina, llegó así a dos clásicos como DT y dos victorias, ambas contra el aurinegro dirigido por Jorge “Tito” Goncalvez.

Al día siguiente, en las redes sociales comenzó a divulgarse un decálogo que Medina había escrito para este partido. Se trataba de “10 mandamientos” al mejor estilo Moisés. Es que el propio técnico estampó en esa hoja el título de “Mandamiento para el clásico” y luego detalló 10 instrucciones que sus jugadores deberían cumplir a rajatabla.

Que “No se saluda al rival”, que “No se levanta al rival del césped”, que “La primera patada es nuestra”, fueron algunos de los mandamientos que generaron más polémica, incluso desde tiendas aurinegras algunos acusaron a Medina de ser un generador de violencia.

¿Qué explicación dio el “Cacique”?

“Uno de los mandamientos es que no se levanta a los rivales del piso. Acá hay una situación equivocada, no se quien la generó pero dicen que siempre nos ganan siendo más hombres que nosotros. Tenemos que poner actitud, tengo mi forma de pensar y se las trato de inculcar a mis jugadores. Si alguno no está de acuerdo, le explico con argumentos. Sentí muy buena receptividad de parte de los jugadores y lo llevan a cabo.

El rival que se levante solo, no hay que ayudar a nadie, es un partido de fútbol y hay que tener ciertos parámetros. De repente hay algunos jugadores que tienen amigos en Peñarol o mucha gente conocida; hay que tratar de evitar el saludo con los rivales, si preguntan ¿por qué? y porque tenés toda la semana para saludarlo, y cuando yo me estoy jugando la vida o la muerte literalmente en el clásico, ¿por qué hacerlo en este partido? si tengo toda la semana, me puedo comer un asado con él. Si ganamos estamos allá arriba y si perdemos estamos allá abajo.

Yo tengo estos detalles, no quiere decir que esté correcto pero a mí me fue bien. Yo cuando era jugador habían cosas que se hablaban que lo tratábamos de hacer. Tampoco quiere decir que ganes el clásico con estas cosas pero son detalles importantes.”

La preparación mental

Entrevistado por Pasión Tricolor, el DT de la Tercera de Nacional se refirió también a la preparación mental de sus futbolistas para un partido de estas características: “El clásico se juega desde que arranca el Campeonato. Lamentablemente en Tercera tenemos el gran inconveniente de no saber cuándo se juega.

Los jugadores saben que desde el primer día que el clásico es uno de los objetivos de nosotros; hay tres objetivos claros: uno es salir campeones, el otro es que los jugadores crezcan y pueden debutar en el primer equipo y el tercero que está en el mismo escalón que los otros dos, es ganar el clásico, eso ya lo tienen más que claro. La forma que hay que jugar la estamos repitiendo semana a semana.

Cuando supimos la fecha del clásico, que fue hace dos semanas, lo empezamos a preparar en todo sentido. Creo que el equipo estuvo a la altura, respetando la forma de jugar y por momentos jugamos a ese fútbol y en otras nos equivocamos pero en líneas generales fuimos muy superiores al rival donde generamos muchas situaciones de gol y ellos casi ninguna”.

Sobre la importancia que le da a ganar los clásicos: “Como jugador jugué muchos clásicos y estos partidos te marcan a fuego, en irte o quedarte del club, de quedar en la retina de la hinchada de Nacional. Por suerte venimos en una hegemonía bastante importante en las diferentes categorías y eso se nota al jugarlo.

Nosotros lo que hacemos es remarcar la importancia de este tipo de partidos. Ellos lo tienen claro. Saben bien que siempre en los clásicos hay que poner un plus, mental y anímico. Siempre hay que ser consciente de que hay que hacer otras cosas para ganar este tipo encuentros.

Felicito a todos los muchachos como encararon, a los que jugaron, a los que quedaron en el banco y afuera, fueron un equipo muy unidos con un sentido de pertenencia muy grande. Ellos sienten mucho la camiseta porque hay muchos que están desde muy chicos en Nacional y ya esta clase de partidos los viven diferente”.

LOS 10 MANDAMIENTOS

1 – No se saluda al rival, excepto al capitán.

2 – Ceja fruncida todo el partido.

3 – No se levanta al rival del césped, salvo producto de una patada subida de tono.

4 – La primera patada es nuestra.

5 – Ganamos todas las pelotas divididas.

6 – Siempre mayoría de jugadores nuestros en caso de armarse tumulto.

7 – Obviamente no se demuestra dolor por nada.

8 – En los clásicos se empieza y se termina con los once soldados de pie.

9 – Todos unidos, antes, durante y después del partido.

10 – Lo más importante, nosotros jugamos al fútbol.